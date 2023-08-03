Компания igus расширяет свою линейку предварительно смонтированных готовых к установке кабеленесущих систем, добавив в неё первую за всю историю энергоцепь, изготовленную 3D-печатным способом. Новая система типа readychain (полученная методом печати) может быть адаптирована к требованиям заказчика с точностью до миллиметра.

Время прокладки такого гибкого кабель-канала сокращается на 66%, вес – на 80%: первая энергоцепь аддитивного производства представляет собой решение для быстрой прокладки с практически неограниченными возможностями индивидуализации.

Энергетическая кабеленесущая цепь readychain – это запатентованная модульная монтажная и транспортная цепь для прокладки собранных вместе систем энергоснабжения, предлагаемая компанией igus на протяжении уже более десяти лет. Теперь компания разработала ещё более простое и быстрое решение, обладающее практически неограниченным потенциалом для изготовления по техническим требованиям заказчика с очень высокой степенью точности.

Быстрая и безопасная транспортировка к оборудованию готовых к прокладке гибких систем энергопитания

Как отмечает г-н Кристиан Стремлау (Christian Stremlau), руководитель подразделения продукции readychain и readycable в компании igus, всё больше и больше компаний ищут новые пути оптимизации технологических процессов для повышения эффективности и снижения затрат. Компания igus стремится поддерживать своих клиентов, предлагая им быстрое решение для транспортировки и сборки готовых к установке систем энергоснабжения, которые полностью соответствуют их потребностям. Разработана первая энергоцепь, изготавливаемая по технологии аддитивного производства. Это очень простое и гибкое дополнение к линейке продуктов readychain, которое даёт возможность потребителям ещё быстрее и надёжнее воспользоваться преимуществами индивидуализированного решения. Вся оснастка для этих систем печатается в течение 36 часов.

Промышленное изготовление по индивидуальным требованиям без ограничения размера партии

Аддитивное производство обеспечивает фактически неограниченные возможности с точки зрения геометрии. Таким образом, модули, исключительно точно адаптированные к конкретной области применения, могут быть изготовлены с точностью до миллиметра. Как подчёркивает г-н Стремлау, это даёт потребителям полную свободу в отношении конструкции системы, изготовленной 3D-печатным способом (p-rack). Она может иметь эргономичный дизайн скруглённой формы, без нежелательных контуров или острых краёв, которые могут представлять собой трамвоопасность. Дополнительные элементы, такие как держатели для инструментов, небольшие детали или маркировка также могут быть напечатаны в соответствии с требованиями.

Потребители заблаговременно экономят время и деньги на таких этапах, как разработка конструкции, а также на хлопотах и усилиях, связанных с последующими корректировками. Это оптимальное решение по прокладке не имеет ограничений по минимальному размеру партии, которая должна окупиться.

Большим преимуществом для заказчиков является то, что компания igus предоставляет всё из одного источника – и очень быстро. Разработка конструкции и производство осуществляются на территории компании, у которой имеются собственные инженеры-конструкторы и собственный отдел 3D-печати, что означает большую гибкость в сочетании с короткими каналами связи и общим временем производственного цикла.

Простая в эксплуатации конструкция сокращает время прокладки и монтажа до 66%

Энергоцепь readychain p-rack не только изготавливается намного быстрее, но она также намного легче своей металлической предшественницы. Снижение веса (до 80%) позволяет экономить ресурсы и делает обращение с системой намного проще и безопаснее.

Простая в эксплуатации конструкция также намного сокращает трудозатраты на прокладку и монтаж – до 66 процентов. Сборка и демонтаж выполняются полностью без дополнительных ручных инструментов. Снижение веса и модульная конструкция также обеспечивают экономию объёма занимаемого пространства и транспортных расходов в случае возврата.

Несмотря на свою лёгкую конструкцию, каркас, напечатанный на 3D-принтере, обладает высокой эластичностью. Для подтверждения высокой прочности, система p-rack, как и вся продукция компании igus, проходит тщательные испытания в собственной лаборатории компании. Ещё одной особенностью системы p-rack является то, что все приспособления и крепления также могут быть напечатаны из кукурузного крахмала. Этот материал очень прочный и абсолютно не подвержен коррозии. Его также можно компостировать или полностью перегранулировать и использовать повторно.