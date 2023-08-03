Прирост мощности был связан с завершением строительства электростанции Olkaria VII мощностью 83 МВт, которое было реализовано в национальном парке «Ворота Ада», расположенном к северо-западу от столицы Кении Найроби. Благодаря этому проекту общая мощность действующих в Кении геотермальных ТЭС по итогам прошлого года достигла 727 МВт. Страна по этому показателю занимает шестое место в мире, уступая США (2 852 МВт), Индонезии (2 124 МВт), Филиппинам (1 590 МВт), Новой Зеландии (926 МВт) и Исландии (763 МВт). При этом геотермальные ТЭС являются наиболее распространенным источником электрогенерации в Кении. По данным аналитического центра Ember, на их долю в 2022 г. приходилось 45% выработки, тогда как на долю ветровых, солнечных и гидроэлектростанций – в общей сложности 43%, а на долю всех прочих источников, включая дизельные генераторы, – 12%.

Чуть менее половины прошлогоднего прироста мощности геотермальных ТЭС обеспечили две страны: США, где была введена в эксплуатацию электростанция Casa Diablo-IV мощностью 30 МВт, ставшая первой за 30 лет геотермальной ТЭС, построенной на территории Калифорнии; а также Индонезия, где в провинции Северная Суматра завершилось сооружение третьей очереди электростанции Sorik Marapi, мощность которой после ввода всех пяти агрегатов достигнет 240 МВт. Доля геотермальных станций в общей структуре электрогенерации в Индонезии в 2022 г. достигла 5%, а в США – 0,5%. Однако при этом геотермальные ТЭС являются в США наиболее надежным источником энергоснабжения среди всех ВИЭ. По оценке Управления энергетической информации (EIA), их средняя загрузка в 2022 г. составила 73%, тогда как средняя загрузка биомассовых установок – 61%, а солнечных и ветровых генераторов – 25% и 36% соответственно.

Общемировая мощность геотермальных ТЭС по итогам прошлого года достигла 11 710 МВт. Этот показатель может удвоиться, если будут завершены уже строящиеся электростанции (1 352 МВт), а также проекты, которые были анонсированы (3 658 МВт) или уже находятся на предынвестиционной стадии (6 690 МВт).