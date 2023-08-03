 

Sitronics Electro начал разработку собственных зарядных станций для электромобилей

3 августа 2023, 17:15 341 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: sitronics.com

Оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запускает проект по разработке зарядных станций.

В линейке будут представлены станции двух типов — медленные (AC) и быстрые (DC) — мощностью от 22 до 150 кВт. Первую станцию медленного типа оператор планирует представить до конца 2023 года.

«Оператор электрозарядной инфраструктуры, как никто другой, знает все слабые и сильные стороны ЭЗС благодаря ежедневному взаимодействию как с производителями, так и с пользователями. Мы считаем, что на сегодняшний день накопили достаточно экспертности, чтобы создать собственные зарядные станции, и ожидаем, что новый продукт займёт лидирующие позиции на рынке», — говорит генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Специалисты Sitronics Electro займутся инхаус-разработкой полного цикла — контроллерами, программным обеспечением, силовой электрикой, корпусом и компоновкой элементов станции.

Sitronics Electro — один из лидеров рынка электрозарядной инфраструктуры, который строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, включая общественный городской и речной транспорт, а также развивает приложение для водителей и ПО для управления зарядными станциями. Сегодня более 80 ЭЗС оператора заряжают электротранспорт в 17 регионах страны.

Обсудить на форуме
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, Sitronics
Отрасль: Электротехника 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
03.08.2023
В якутском селе построят школу с интернатом
26.05.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
03.08.2023
Спортивный дебют: "Москабельмет" на Спартакиаде "Моспром"
24.02.2023
RusCable Live. Нейрополимеры и СССР 2.0 для кабельной отрасли. Эфир 24.02.2023
09.03.2023
В Московском Политехе разработали полимеры с износостойким тонкопленочным покрытием
Другие новости рубрики Инновации
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно