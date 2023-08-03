Кабели для подземных горных работ
Кабели для стационарной прокладки
- Кабели силовые шахтные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката на напряжение 1,2 и 6 кВ КШВЭБбШв, КШВЭПбШв
- Кабели силовые шахтные с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины на напряжение 1,2 и 6 кВ КШПвЭБбШв, КШПвЭПБбШв, КШРЭБбШв, КШРЭПбШв
- Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 6 и 10 кВ КГЭН и ТОФЛЕКС КГРУЭН
- Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 6 и 10 кВ ТОФЛЕКС КГШРЭПВ
- Кабели силовые гибкие шахтные для электрических сетей на напряжение 1140 и 3300 В ТОФЛЕКС КГШРЭПП и ТОФЛЕКС КГШРЭПВ
- Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 1140 и 3300 В КГЭШ
- Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 1140 и 3300 В КГЭШП
- Кабели силовые для присоединения электродвигателей к преобразователям частоты ТОФЛЕКС ЭМС
- Кабели телефонные КТАПВТ и ТППШв
- Кабели универсальные шахтные ТОФЛЕКС КУШ
- Кабели универсальные шахтные ТОФЛЕКС КУШЭВВ
Кабели для передвижных машин и механизмов
- Кабели силовые гибкие шахтные для очистных комбайнов ТОФЛЕКС КГШРЭКП
- Кабели силовые гибкие шахтные для проходческих комбайнов ТОФЛЕКС КГШРЭКП
- Кабели силовые гибкие шахтные для передвижных машин и механизмов на напряжение 1140 В ТОФЛЕКС КГШРЭПП и ТОФЛЕКС КГШРЭПВ
- Кабели силовые гибкие шахтные для самоходных вагонов ТОФЛЕКС КГРЭПСУ
- Кабели гибкие для роторных комплексов и экскаваторов ТОФЛЕКС КГРПУ
Кабели для открытых горных работ
Кабели для стационарной прокладки
- Кабели силовые с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины на номинальное напряжение 6-35 кВ ТОФЛЕКС Р
Кабели для передвижных машин и механизмов
- Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 6 и 10 кВ КГЭ, ТОФЛЕКС КГРУЭ ТОФЛЕКС КГРУЭЖ
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