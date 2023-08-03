 

Томсккабель выпустил новый каталог "Кабели для горнодобывющей промышленности"

3 августа 2023, 13:45 410 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ООО "Томсккабель"
Авторы и источники / Правообладателям

Кабели для подземных горных работ

Кабели для стационарной прокладки

  • Кабели силовые шахтные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката на напряжение 1,2 и 6 кВ КШВЭБбШв, КШВЭПбШв
  • Кабели силовые шахтные с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины на напряжение 1,2 и 6 кВ КШПвЭБбШв, КШПвЭПБбШв, КШРЭБбШв, КШРЭПбШв
  • Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 6 и 10 кВ КГЭН и ТОФЛЕКС КГРУЭН
  • Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 6 и 10 кВ ТОФЛЕКС КГШРЭПВ
  • Кабели силовые гибкие шахтные для электрических сетей на напряжение 1140 и 3300 В ТОФЛЕКС КГШРЭПП и ТОФЛЕКС КГШРЭПВ
  • Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 1140 и 3300 В КГЭШ
  • Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 1140 и 3300 В КГЭШП
  • Кабели силовые для присоединения электродвигателей к преобразователям частоты ТОФЛЕКС ЭМС
  • Кабели телефонные КТАПВТ и ТППШв
  • Кабели универсальные шахтные ТОФЛЕКС КУШ
  • Кабели универсальные шахтные ТОФЛЕКС КУШЭВВ

Кабели для передвижных машин и механизмов

  • Кабели силовые гибкие шахтные для очистных комбайнов ТОФЛЕКС КГШРЭКП
  • Кабели силовые гибкие шахтные для проходческих комбайнов ТОФЛЕКС КГШРЭКП
  • Кабели силовые гибкие шахтные для передвижных машин и механизмов на напряжение 1140 В ТОФЛЕКС КГШРЭПП и ТОФЛЕКС КГШРЭПВ
  • Кабели силовые гибкие шахтные для самоходных вагонов ТОФЛЕКС КГРЭПСУ
  • Кабели гибкие для роторных комплексов и экскаваторов ТОФЛЕКС КГРПУ

Кабели для открытых горных работ

Кабели для стационарной прокладки

  • Кабели силовые с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины на номинальное напряжение 6-35 кВ ТОФЛЕКС Р

Кабели для передвижных машин и механизмов

  • Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 6 и 10 кВ КГЭ, ТОФЛЕКС КГРУЭ ТОФЛЕКС КГРУЭЖ

С каталогом продукции можете ознакомиться на сайте: www.tomskcable.ru/catalog/

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Метки: ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
TOMK
7.48

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