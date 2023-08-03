Компания «Орас», занимающаяся производством ПВХ-профилей, планирует построить в Краснодаре предприятие по производству алюминия. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«Планируем выделить дополнительно порядка 2 млрд рублей на развитие. Построить алюминиевый завод, сегодня этот товар востребован на рынке. Закупим самое современное оборудование, увеличим количество рабочих мест», — сказал учредитель компании Амир Альдхаб.

По данным мэрии, за первые 6 месяцев этого года «Орас» произвело продукции на 650 млн рублей, что на 6,4% больше аналогичного периода 2022 года.



Отмечается, что промышленное предприятие работает с 1997 года. Цеха находились в разных частях города. Для расширения производства в 2019 году был приобретен участок площадью 12 га по ул. Ростовское Шоссе. В новом корпусе установили 35 производственных линий. Предполагается, что после запуска всех мощностей завода объемы производства вырастут более чем в 2 раза — до 35-40 тыс. тонн продукции в год. Нынешний завод построили в рамках инвестиционного соглашения, которое заключили в 2018 году. Это был первый проект компании.



По данным РБК Компании, ООО «Орас» было зарегистрировано в 1997 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Генеральный директор компании Владимир Деречин, учредитель — Амир Альдхаб. Выручка за 2022 год составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 162,5 млн руб.



Напомним, что компания «Орас» планировала завершить строительство завода по производству оконных дверных профилей из ПВХ в 2021 году.

