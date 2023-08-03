В Тюменском макрорегионе повысили надежность более 800 км ЛЭП

«Россети Тюмень» подвели итоги реализации ремонтной кампании в первом полугодии 2023 года. Работы идут с опережением графика – уже выполнено свыше 60 % годового объема запланированных мероприятий на линиях электропередачи. Энергетики отремонтировали 835 км ЛЭП различного класса напряжения в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Общая стоимость работ составила более 560 млн рублей.

Ремонт и техническое обслуживание ЛЭП – одно из ключевых направлений производственной программы энергетиков. Общая протяженность линий электропередачи, которые эксплуатируют «Россети Тюмень», составляет почти 53 тысячи км. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону работники заменили более 11 тысяч изоляторов, почти 2 тысячи опор, 32 км грозотроса и 86 км провода. Для сохранения биологического разнообразия установлены свыше 2 тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ). Наряду с важной экологической функцией ПЗУ позволят исключить попадание продуктов жизнедеятельности птиц на гирлянды изоляторов и снизить риск возникновения технологических нарушений.

Ежегодно большое внимание «Россети Тюмень» уделяют расчистке охранных зон ЛЭП от поросли и кустарников, а также поддержанию нормативной ширины просек. За шесть месяцев эти профилактические мероприятия охватили территорию порядка 2 тысяч га, что на 30 % больше запланированного объема.

Компания «Россети Тюмень» ведет комплексную подготовку энергообъектов Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к осенне-зимнему периоду. До начала отопительного сезона специалисты отремонтируют еще около 500 км ЛЭП. Своевременные профилактические мероприятия позволят обеспечить надёжное электроснабжение 3,8 млн жителей и ряда системообразующих предприятий.