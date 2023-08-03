Правительство Ленинградской области в течение пяти лет планирует направить около 12 млрд рублей на строительство 5 и 6 этапов платной автодороги "Широтная магистраль скоростного движения" (ШМСД), сообщил в интервью "Интерфаксу" губернатор Александр Дрозденко.

"Финансирование строительства 5 и 6 этапов ШМСД здесь будет осуществляться частично из федерального бюджета, частично - за счет средств банков ВТБ и "Россия". Причем финансовые организации выступают не только кредиторами, но и организаторами проекта. Мы тоже примем участие, наша доля инвестиций - почти 12 млрд рублей. Сумма распределена на пять лет, поэтому мы ее не боимся", - отметил глава региона.

Как сообщалось, в рамках ПМЭФ-2023 Дрозденко, глава банка ВТБ Андрей Костин и председатель правления банка "Россия" Михаил Клишин подписали соглашение о вхождении в проект по строительству 5 и 6 этапов ШМСД на территории Ленобласти. Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 100 млрд рублей. Ориентировочный срок проектирования и строительства - шесть лет.

Также сообщалось, что в октябре 2022 года Дрозденко и Костин в письме на имя президента РФ просили включить проект по строительству ШМСД на территории региона в государственную программу РФ "Развитие транспортной системы" и в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023-2027 годах.

В рамках реализации 5-го этапа ШМСД планируется построить участок трассы от кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге до трассы федерального значения "Кола" (Мурманское шоссе), на 6-м этапе - соединить КАД с автодорогой Петербург-Колтуши с учетом подъезда к Всеволожску. Реализация двух указанных этапов ШМСД позволит обеспечить связь морских портов Ленобласти и Петербурга с трассой "Кола" и подключить Всеволожск к скоростным магистралям петербургской агломерации, разгрузив транспортную инфраструктуру региона.

Общая протяженность дорог составит около 15 км. Половину всех затрат Ленобласть планировала привлечь из федерального бюджета в виде капитального гранта. Еще 25% от стоимости должен покрыть бюджетный инфраструктурный кредит, оставшиеся 25% - инвестиции банка ВТБ.

Первый этап строительства ШМСД стартовал в Петербурге в марте 2021 года с возведения Витебской развязки. Стоимость реализации 1-4 этапов проекта, по предварительным оценкам, составит около 340 млрд рублей.

Полный текст интервью с Дрозденко доступен по адресу: https://www.interfax-russia.ru/northwest/exclusives/gubernator-leningradskoy-oblasti-aleksandr-drozdenko-turizm-novyy-drayver-dlya-razvitiya-regiona