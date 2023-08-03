«Россети Северный Кавказ» подключили к централизованным электрическим сетям компании в Республике Ингушетия первый в Северо-Кавказском федеральном округе завод алюминиевых сплавов. Согласно заявке, новый потребитель получил 650 кВт мощности.

Продукцию предприятия, расположенного в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района, составят алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Ожидаемый объем переработки материалов – 5 тыс. тонн цилиндрических слитков из алюминиевого сплава в год.

При реализации проекта учитывались требования по защите окружающей среды. На заводе предусмотрен модуль аспирации и очистки отходящих газов от плавильного оборудования, обеспечивающий высокие показатели очистки с эффективностью более 97%. Все отходы будут сначала храниться на площадке с учетом природоохранных требований, а затем направляться на утилизацию в специализированную организацию.

Запуск производства позволит создать до 60 новых рабочих мест. Завод уже заключил первые соглашения о поставке готового сырья, в том числе в такие страны, как Турция, Азербайджан и Узбекистан.

Введение в эксплуатацию крупного инвестиционного проекта будет способствовать развитию промышленного комплекса республики.