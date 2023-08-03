Разработка НИУ "МЭИ" предотвратит аварии в сварных соединениях

Научный коллектив НИУ «МЭИ» разработал инновационную технологию — метод акустической эмиссии, которая позволяет выявлять разнородные сварные соединения со сниженным ресурсом эксплуатации, наблюдать за развитием выявленных дефектов и своевременно надежно предотвращать возникновение аварийных ситуаций.

Особенностью метода акустической эмиссии (выявление трещин, разломов, расслоений, коррозийных процессов), разработанного в НИУ «МЭИ», является возможность выявления дефектов, относящихся к микро- и мезоуровням – дефектам структуры, очень маленьким участкам сварного соединения, в которых отсутствует лишь перлитная фаза.

В современной концепции промышленной безопасности отказываются от нормативных сроков эксплуатации оборудования, переходя к эксплуатации по фактическому состоянию. Для оперативного реагирования на внештатные режимы эксплуатации оборудования и выявления дефектов повсеместно внедряются системы диагностического мониторинга — методы акустической эмиссии.

«Современные реалии показывают нам новые переходы в сроках эксплуатации деталей, поэтому работой над этой проблемой в НИУ «МЭИ» занимается целый научно-исследовательский отдел по применению метода акустической эмиссии в сварных соединениях. Предотвращенный заранее износ и выявленные дефекты на самых ранних этапах — всё то, что сделает наше отечественное оборудование более надежным и безопасным», — рассказал о новой технологии ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Метод акустической эмиссии основан на обнаружении дефектов по излучаемым упругим волнам при росте и распространении дефектов. Одним из таких дефектов являются диффузионные карбидные и ферритные прослойки, которые образуются непосредственно при сварке или при длительной эксплуатации разнородного сварного соединения. Прослойки имеют, как правило, малые размеры, но их наличие может критически влиять на прочностные свойства сварного соединения, уменьшая срок его эксплуатации и снижая значения предельных допустимых механических напряжений.

Исследования метода акустической эмиссии ведутся в Научно-исследовательском отделе «Применение метода акустической эмиссии для выявления зон структурной неоднородности комбинированных сварных соединениях стали» НИУ «МЭИ» под руководством профессора кафедры Диагностических информационных технологий НИУ «МЭИ» Веры Барат в рамках реализации программ научных исследований «Энергетика», «Электроника, радиотехника и IT» и «Технологии индустрии 4.0 для промышленности и робототехника» в 2020-2022 гг.