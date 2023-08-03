В частности, речь идет об обеспечении технологического присоединения к электросетям двух строящихся индустриальных парков в Новочебоксарске и Батырево, а также нового корпуса Республиканской клинической больницы.

«Один из ключевых объектов взаимодействия «Чувашэнерго» и Чувашской Республики – строительство подстанции 110/10 кВ с 2 трансформаторами по 63 МВА для обеспечения электроэнергией особой экономической зоны в г. Новочебоксарск. Договор технологического присоединения в настоящее время находится в стадии заключения. Также компания «Россети Волга» выполнит значительный объем работ для технологического присоединения индустриального парка в Батыревском районе республики», – сообщил и.о. директора филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» Илья Ионочкин.

Развитие электросетевого комплекса – одна из приоритетных задач для филиала «Чувашэнерго». В 2023 году на реализацию инвестиционной программы в Чувашии компанией направлено порядка 616 млн рублей. В настоящий момент ведутся работы по реконструкции подстанции 110/10 кВ «Светлая», начата модернизация подстанции 110/35/6 кВ «Алатырь». В работе также реконструкция воздушных линий электропередачи в Аликовском, Янтиковском и Красночетайском муниципальных округах.

В свою очередь, заместитель Председателя кабинета министров Чувашской Республики – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов пожелал своему бывшему коллеге – ныне и.о. директора филиала «Чувашэнерго» Илье Ионочкину успехов на новом месте работы.