Завершены работы по установке новых высоковольтных вводов на подстанции 220 кВ «Котовская». 13 единиц оборудования, выработавшего свой ресурс, заменены на современные аналоги отечественного производства. В результате значительно повышена надежность электроснабжения территорий южных и юго-восточных районов Тамбовской области, где проживает около 100 тыс. человек, значимых предприятий и объектов социальной инфраструктуры.

Высоковольтные вводы являются конструктивной частью силового подстанционного оборудования – трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов, а также коммутационного – выключателей. Ввод обеспечивает механическое крепление токоведущего проводника и необходимый уровень электрической прочности конструкции. От их технического состояния зависит надежность работы подстанции.

В ходе работ на подстанции «Котовская» вместо вводов с бумажно-масляной изоляцией были смонтированы их современные аналоги с твердой RIP-изоляцией. Новые устройства обладают высокими показателями термической и механической стойкости, они пожаробезопасны и не требуют регулярного технического обслуживания. Вводы произведены в России, срок их службы составляет не менее 25 лет.

В 2023 году на магистральных подстанциях Центральной России запланирована замена 377 высоковольтных вводов.

Подстанция 220 кВ «Котовская» мощностью 250 МВА расположена в Знаменском районе Тамбовской области. Подстанция обеспечивает электроэнергией население Знаменского, Сампурского, Токаревского, Жердевского, Мучкапского и части Рассказовского районов, объекты социальной инфраструктуры, а также промышленные предприятия - птицефабрику «Степное гнездо» и Мучкапский мясокомбинат.