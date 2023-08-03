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«СИБУР» закупил три автобуса, работающих на природном газе для доставки сотрудников дзержинского предприятия. Автобусы марки YTONG рассчитаны на 53 посадочных места, которые оборудованы ремнями безопасности. Автобусы также оснащены цифровыми табло, видеокамерой и кондиционерами.
Транспорт работает на природном газе – наиболее экологичном виде топлива. Метан нетоксичен и безопасен для здоровья человека, не имеет запаха, легче воздуха и в разы экологичнее продуктов нефтяной промышленности. Перевод транспорта на природный газ позволяет сократить выбросы в атмосферу сажи, высокотоксичных ароматических углеводородов, окиси углерода, непредельных углеводородов и оксидов азота.
СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.
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