«СИБУР» закупил три автобуса, работающих на природном газе для доставки сотрудников дзержинского предприятия. Автобусы марки YTONG рассчитаны на 53 посадочных места, которые оборудованы ремнями безопасности. Автобусы также оснащены цифровыми табло, видеокамерой и кондиционерами.

Транспорт работает на природном газе – наиболее экологичном виде топлива. Метан нетоксичен и безопасен для здоровья человека, не имеет запаха, легче воздуха и в разы экологичнее продуктов нефтяной промышленности. Перевод транспорта на природный газ позволяет сократить выбросы в атмосферу сажи, высокотоксичных ароматических углеводородов, окиси углерода, непредельных углеводородов и оксидов азота.

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.