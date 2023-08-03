 

В Амгинском РЭС Центральных электрических сетей взят курс на модернизацию оборудования

3 августа 2023, 15:15 374 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Якутскэнерго
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Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) Гаврил Алексеев посетил с рабочим визитом Амгинский район электрических сетей, где осмотрел объекты и базу района электрических сетей, резервную дизельную электростанцию и подстанцию 35кВ «Амга», провел рабочую встречу с главой Амгинского улуса Степаном Кузьминым.

На рабочей встрече Гаврил Алексеев отметил, что для повышения надежности электроснабжения населенных пунктов Амгинского улуса имеется необходимость установки вторых трансформаторов на подстанциях 35 кВ «Михайловка», «Абага», «Бетюнцы» и «Покровка». Также генеральный директор поручил ответственным лицам провести в ближайшее время ряд работ по модернизации оборудования дизельной электростанции.

«На встрече с главой улуса Степаном Кузьминым и начальником Амгинского РЭС Сергеем Антипиным обсудили мероприятия по повышению надежности энергоснабжения Амгинского улуса, к реализации которых приступим со следующего года», — сообщил Гаврил Алексеев.

На встрече с коллективом Амгинского РЭС руководитель энергокомпании обсудил насущные проблемы по обновлению имеющейся спецтехники, по обеспечению работников жильем, по увеличению штата работников и выделению новых штатных единиц. В частности, по итогам встречи, на будущий год запланировано приобретение дополнительной спецтехники для нужд Амгинского РЭС.

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Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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