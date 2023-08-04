Европейская ассоциация системных операторов (ENTSO-E) опубликовала годовой отчет за 2022 г. (Annual Report 2022) В отчете собрана наиболее полная информация о деятельности и продуктах, разработанных европейскими системными операторами (TSO's) - членами ENTSO-E с января по декабрь 2022 г.

Отчет также содержит информацию, касающуюся выполнения TSO's (при содействии ENTSO-E) правовых документов и общеевропейских задач в семи ключевых областях: «Функционирование энергосистемы»; «Рынок»; «Развитие энергосистемы»; «Регулирование прозрачности»; «Исследования, разработки и инновации»; «Кибербезопасность, совместимость и данные»; «Партнерство между операторами передающих (TSOs) и распределительных (DSOs) систем и гибкое управление нагрузкой потребления».

Среди достижений ENTSO-E за 2022 г. можно выделить следующие: расширение сотрудничества с DSOs, которое привело к подписанию Меморандума о взаимопонимании между ENTSO-E и Европейской ассоциацией операторов распределительных систем (EU DSO Entity), а также Декларации о намерениях по вопросу совместной разработки цифровой модели электрической сети ЕС; синхронизация энергосистемы Континентальной Европы с энергосистемами Украины и Молдовы; соглашения о статусе наблюдателя в ENTSO-E, подписанные с системными операторами Украины Укрэнерго и Турции TEIAŞ; ввод в эксплуатацию ИТ-платформ для балансирования энергосистем – PICASSO и MARI; дополнительные усилия по оценке рисков для балансовой надежности европейских энергосистем в 2022 г.

Кроме того, в условиях кризиса цен на электроэнергию ENTSO-E и TSOs также оказывали поддержку общеевропейским и национальным директивным органам в определении и реализации чрезвычайных мер на рынках электроэнергии (в частности, в реализации Регламента ЕС 2022/1854 о чрезвычайном вмешательстве для решения проблемы высоких цен на энергоресурсы) для обеспечения надежности энергоснабжения и частичного облегчения бремени высоких цен для потребителей. Успешная реализация этих мероприятий демонстрирует приверженность европейских TSOs созданию климатически нейтральной экономики в соответствии с инициативой Европейской комиссии «Зеленый курс» и опирается на вклад заинтересованных сторон, экспертов и заинтересованных граждан.

TSOs континентальной Европы получили запрос от Укрэнерго, о синхронизации украинской энергосистемы, включая Бурштынский остров, с энергосистемой континентальной Европы, после чего запрос на синхронизацию с европейскими энергосистемами был направлен молдавским системным оператором (Moldelectrica). 16 марта 2022 г. TSOs Континентальной Европы договорились приступить к синхронизации энергосистем Континентальной Европы и Украины и Молдовы. Подготовка к синхронизации велась с 2017 г., и ускорение процесса синхронизации стало возможным только благодаря ранее проведенным исследованиям и принятию мер по снижению рисков. В апреле 2022 г. Укрэнерго стало членом-наблюдателем ENTSO-E. 27 марта 2023 г. TSOs континентальной Европы договорились увеличить максимальную мощность электроэнергии, импортируемой из континентальной Европы в Украину и Молдову, с 700 МВт до 850 МВт в любое время суток.

Синхронизация сыграла важную роль в преодолении энергосистемами Украины и Молдовы сложных условий зимнего периода, а также позволила импортировать электроэнергию в самые трудные для энергосистем двух стран периоды.

Официальный сайт ENTSO-E