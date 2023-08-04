Грузоподъемное оборудование от компании Инолта

Простейшие механизмы: тележки, лебедки и тали были известны давно, но и сегодня они активно используются в любых ситуациях, где необходимо передвинуть тяжелые предметы или доставить грузы по назначению.

Минская компания Инолта предлагает обширный перечень вспомогательной продукция для строительных и грузоподъемных работ. Каталог магазина содержит такую технику:

Грузоподъемное оборудование – лебедки и домкраты, тали и стропы, краны и грузовые тележки, блоки и запчасти;

Строительное оборудование – подъемники, леса, вышки-туры, люльки, подмости;

Колеса и колесные опоры;

Складская техника – штабелеры, погрузчики, комплектовщики заказов, ричтраки и подъемные столы.

Грузоподъемное оборудование пользуется огромным спросом в строительстве, транспортных хабах, гигантских складах супер и гипермаркетов, на крупных СТО и подобных объектах. Широко представленный кран гидравлический типа «гусь» складной конструкции так и называется – «гаражный», говоря об области применения.

Небольшие размеры и складная верхняя и нижняя части делают кран мобильным и привлекательным для использования и хранения почти в домашних условиях. Транспортировать складной кран удобнее, а колеса помогают передвигать кран самостоятельно на малые расстояния. «Гусями» предпочитают пользоваться в ремонтных мастерских, автосервисах и складах. В магазине представлены варианты грузоподъемностью 1 и 2 тоннами. Высота подъема невелика – 2,27 и 2,382 метра, но для работы в автомастерских или на складах этого более чем достаточно.

Продукция Инолты представляет изделия проверенных брендов. Gearsen, PROLIFT и Skyer хорошо известны потребителям как Беларуси, России, так и странам СНГ. Подъемники, специализированные тележки, штабелеры и лебедки этих брендов зарекомендовали себя качественной техникой. Основное производство данных брендов находится в Китае. Продукция имеет соответствующие международные сертификаты, в том числе ISO.

Собственный сервисный центр Инолты располагает складом запасных частей на каждый вид техники. Там же производится гарантийное и послегарантийное, а также сервисное обслуживание. Кстати, техника и устройства имеют заводскую гарантию. А прямые поставки с завода способствуют адекватной цене - без наценок на пересылку и перекупщиков.

В числе клиентов Инолты присутствуют крупные нефтегазовые, металлургические и пищевые компании – Белоруснефть, Савушкин продукт, ГК Тапас – что дает Инолте все основания гордиться слаженной работой команды.