Грузоподъемное оборудование от компании Инолта

Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Простейшие механизмы: тележки, лебедки и тали были известны давно, но и сегодня они активно используются в любых ситуациях, где необходимо передвинуть тяжелые предметы или доставить грузы по назначению.
Минская компания Инолта предлагает обширный перечень вспомогательной продукция для строительных и грузоподъемных работ. Каталог магазина содержит такую технику:
Грузоподъемное оборудование пользуется огромным спросом в строительстве, транспортных хабах, гигантских складах супер и гипермаркетов, на крупных СТО и подобных объектах. Широко представленный кран гидравлический типа «гусь» складной конструкции так и называется – «гаражный», говоря об области применения.
Небольшие размеры и складная верхняя и нижняя части делают кран мобильным и привлекательным для использования и хранения почти в домашних условиях. Транспортировать складной кран удобнее, а колеса помогают передвигать кран самостоятельно на малые расстояния. «Гусями» предпочитают пользоваться в ремонтных мастерских, автосервисах и складах. В магазине представлены варианты грузоподъемностью 1 и 2 тоннами. Высота подъема невелика – 2,27 и 2,382 метра, но для работы в автомастерских или на складах этого более чем достаточно.
Продукция Инолты представляет изделия проверенных брендов. Gearsen, PROLIFT и Skyer хорошо известны потребителям как Беларуси, России, так и странам СНГ. Подъемники, специализированные тележки, штабелеры и лебедки этих брендов зарекомендовали себя качественной техникой. Основное производство данных брендов находится в Китае. Продукция имеет соответствующие международные сертификаты, в том числе ISO.
Собственный сервисный центр Инолты располагает складом запасных частей на каждый вид техники. Там же производится гарантийное и послегарантийное, а также сервисное обслуживание. Кстати, техника и устройства имеют заводскую гарантию. А прямые поставки с завода способствуют адекватной цене - без наценок на пересылку и перекупщиков.
В числе клиентов Инолты присутствуют крупные нефтегазовые, металлургические и пищевые компании – Белоруснефть, Савушкин продукт, ГК Тапас – что дает Инолте все основания гордиться слаженной работой команды.
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