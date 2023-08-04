Также специалисты приведут в порядок прилегающую территорию. Здесь появится парковка и площадка для выгула и дрессировки собак.

Специалисты начали работы по устройству шумозащитного экрана между станциями Дегунино и Бескудниково первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Это позволит сделать условия проживания в домах, расположенных вдоль Керамического проезда, комфортнее. Установка ограждений поможет не только снизить уровень шума, но и защитить квартиры от пыли и грязи.

Сейчас специалисты готовят площадку для начала основных работ: с территории вывозят накопившийся мусор и выравнивают землю для устройства фундамента. Шумозащитный экран длиной 1285 метров и высотой 4,5 метра установят на месте снесенных гаражей.

Шумозащитные ограждения — сборная конструкция. Их основание представляет собой свайно-ростверковый фундамент, который выдерживает значительные нагрузки. На него устанавливают стойки из оцинкованных двутавровых балок, к которым крепятся звукоизолирующие панели. Акустическая эффективность экрана зависит не только от его высоты и длины, но и от расстояния до жилых домов, рельефа местности и уровня шума от железной дороги. Для специального ограждения в Керамическом проезде выбрали панели из стали и поликарбоната: эти материалы препятствуют распространению звука.

Кроме того, приведут в порядок всю территорию на месте снесенных гаражей. Здесь появится парковка и площадка для выгула и дрессировки собак. Воздушные линии электропередачи уберут в кабельную канализацию протяженностью почти 3,2 тысячи метров. Чтобы избежать подтоплений проложат 470 метров дополнительной ливневой системы. Здесь проложат новые тротуары площадью более 5,4 тысячи квадратных метров. Их отделят от проезжей части бордюрами, протяженность которых составит около 7,1 километра. Территорию будет освещать около 150 фонарей. Специалисты установят скамейки и урны, разобьют более 30,2 тысячи квадратных метров газона, высадят 14 деревьев и более 130 кустарников.