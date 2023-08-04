Николай Шульгинов провёл заседание оперативного штаба по обеспечению энергоресурсами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В совещании приняли участие представители энергетических компаний.

В ходе встречи участники обсудили ход реализации ранее намеченных мероприятий по восстановлению магистрального электросетевого комплекса. Так, 25 из них закончены, работа еще по 10 - продолжается. С учётом сложившейся ситуации с доступом к электросетевым объектам для производства работ, а также выбытия из баланса гегнерирующих объектов на территории Херсонской и Запорожской областей актуализирован комплекс мер по реконструкции и новому строительству электросетевых объектов для обеспечения усиления связей между энерогосистемами новых регионов. Определены технические решения и сроки реализации работ по перенастройке противоаварийной автоматики для повышения надёжности работы энергосистемы новых регионов и ЕЭС России в кольцевом режиме в период предстоящего отопительного сезона. Особое внимание уделено необходимости восстановления работоспособности и завершение ремонтов на объектах генерации.

Николай Шульгинов дал соответствующие поручения сетевым, генерирующим энергокомпаниям и «Системному Оператору» закончить намеченный комплекс мер к 1 октября 2023 года.

Также участники обсудили подготовку новых регионов к предстоящему отопительному сезону.

Кроме того, участники совещания обсудили старт работы единого закупщика и гарантирующего поставщика электроэнергии с учетом утверждённых Правительством Российской Федерации особенностей функционирования рынков электрической энергии на территориях новых субъектов.