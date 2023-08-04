ОАО «МРСК Урала» сменило фирменное наименование на ПАО «Россети Урал» в рамках перехода на единую бренд-архитектуру. Изменения официально зарегистрированы в ФНС России. Бренд «Россети Урал» в корпоративных и маркетинговых коммуникациях использовался компанией с июня 2019 года.

Напомним, что решение о смене наименования компании было принято акционерами Общества 9 июня 2023 года на Общем собрании акционеров. Были утверждены ряд изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе о смене фирменного наименования электросетевой компании с ОАО «МРСК Урала» на ПАО «Россети Урал». Сегодня изменения в наименовании вступили в силу.

Компания ПАО «Россети Урал» – дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в УрФО. ПАО «Россети Урал» осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Территория обслуживания – свыше 442 000 км². Производственный потенциал компании «Россети Урал» состоит из 42,7 тысяч подстанций общей мощностью порядка 42,7 ГВА, протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи 110-0,4 кВ – более 165,8 тыс. км. В структуру «Россети Урал» входит 3 филиала, 2 дочерних общества, а также Учебный центр, осуществляющий дополнительную профессиональную подготовку специалистов электросетевого комплекса. В компании трудится порядка 16 тысяч человек.

Смена наименования электросетевой компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к клиентам и партнерам. ПАО «Россети Урал» продолжает выполнять свои основные функции по обеспечению надежным и бесперебойным электроснабжением промышленных регионов страны, а также придерживаться высоких стандартов корпоративной и социальной ответственности.