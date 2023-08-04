Австралийская компания MGA Thermal заявила о привлечении инвестиций для коммерческого запуска производства установок для хранения тепловой энергии. Площадка в городе Томаго штата Новый Южный Уэльс сможет ежесуточно выпускать 1 000 накопителей, каждый из которых будет способен хранить до 5 мегаватт-часов (МВт*Ч) энергии.

Основным элементом установки станет так называемый сплав с зазором смешиваемости (Miscibility Gap Alloy, MGA), который при нагревании способен накапливать тепловую энергию, но при этом снаружи оставаться твердым. Подобный эффект будет достигаться за счет использования материалов с разной температурой плавления: материал с более низкой температурой плавления будет присутствовать в виде дискретных частиц внутри материала с более высокой температурой плавления. Накопление энергии будет происходить за счет нагревания частиц сплава (до 400–700 градусов Цельсия), который будет встроен в блоки на основе графита, чья температура плавления составляет 3 890 градусов Цельсия.

Преимуществом блоков MGA будет возможность длительного хранения энергии, от пары-тройки часов до нескольких дней. Теплообменники будут использовать газ-переносчик для поглощения энергии от блоков MGA. При этом нагретый газ можно будет использовать как для промышленных установок, так и для приведения в действие паровой турбины, вырабатывающей электроэнергию.

Коммерциализация блоков MGA пополнит череду инноваций в области хранения тепловой энергии. Ранее финская компания Polar Night Energy ввела в эксплуатацию первое в мире песочное хранилище тепловой энергии, которое представляет собой цилиндрический резервуар вместимостью 100 тонн. Резервуар, заполненный сухим и чистым песком, оснащен теплообменными трубами, которые по своей конструкции напоминают пружину. Цепочка накопления энергии состоит из трех этапов. Сначала излишки электроэнергии подаются на резистивный нагреватель, который разогревает воздух до 500–600 градусов Цельсия. Затем воздух по трубам направляется в резервуар, где песок нагревается до той же температуры. Наконец, на стадии извлечения энергии трубы продуваются холодным воздухом, в результате по отводящей трубе поступает тепло, которое можно использовать для теплоснабжения.