Стало известно, что в Тюменской области приступили к строительству крупнейшего на территории РФ завода. Завод "Протеинсиб" будет предназначен для глубокой переработки гороха, он оценивается в 6,7 миллиардов рублей.

Основным инвестором строительства нового завода стал ГК Агрохолдинг "Юбилейный", часть инвестируемых средств (4,8 млрд) являются кредитными и были предоставлены "Россельхозбанком". Отметим, что данный банк сотрудничает с Агрохолдингом с 2019 года, выступая его финансовым партнером во многих операциях.

О заводе "Протеинсиб"

Сергей Мамонтов, который является директором "Юбилейного", сообщил подробности о будущем заводе. Его проектная мощность будет составлять около 70 тонн ежегодно. На данный момент в РФ не существует заводов, которые занимаются выделением белков и крахмалов из растительного сырья, "Протеинсиб" будет первым.

Мамонтов добавил, что на заводе уже завершено проектирование первого и второго этапов строительства. Специалисты приступили к строительно-монтажным работам. Строительство планируют завершить до 2027 года, в последующий год проведут пуско-наладочные работы. В 2029 году завод начнет функционировать.

На предприятии будет выпускаться изолят горохового белка, а также гороховый крахмал и клетчатка. Изолятом горохового белка называется белок желтого гороха, который извлекают и очищают от жира, углеводов и клетчатки.

Сухую клетчатку используют как натуральный заменитель химическим эмульгаторам и стабилизаторам. С помощью нее обогащают продукты пищевыми волокнами. Готовый крахмал используют для улучшения вкуса кондитерских и хлебобулочных изделий.

Михаил Стебиков, который является руководителем филиала"Россельхозбанка" в Тюмени, считает, что на данный момент продукты растительного происхождения являются мировым трендом. Именно это привело к идее создания нового отечественного завода.

По его словам, новый проект будет предусматривать 5,5% создания продуктов глубокой переработки от общего объема во всем мире. Создание завода поможет реализовать потенциал сельскохозяйственной промышленности Тюменской области.

Перова Виктория