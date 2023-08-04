Независимый системный оператор Греции – Independent Power Transmission Operator (IPTO) – совместно с системным оператором Болгарии – Bulgarian Electricity Transmission System Operator (ESO EAD) – ввели в эксплуатацию вторую трансграничную ЛЭП напряжением 400 кВ и пропускной способностью 2 ГВт между энергосистемами Греции и Болгарии.

Общая протяженность трансграничной ЛЭП 400 кВ, которая берет начало от Nea Santa Extra High Voltage Center в греческом районе Родопы и заканчивается на ПС Maritsa East в Болгарии, составляет 151 км: 122 км по территории Болгарии и 29 км по территории Греции.

Проект строительства второй трансграничной ЛЭП между энергосистемами Греции и Болгарии был включен в список проектов общего интереса (PCI) Европейского Союза и в Десятилетний план развития электрических сетей (TYNDP) Европейской ассоциации системных операторов (ENTSO-E).

В последние годы торговля электроэнергией между Грецией и Болгарией приобрела значительные масштабы. Греция традиционно импортирует большой объем электроэнергии по первой трансграничной ЛЭП с Болгарией, поскольку для снижения стоимости электроэнергии для своих потребителей Греция нуждается в более дешевой болгарской электроэнергии, производимой на угольных ТЭС и АЭС. Ввод в эксплуатацию второй трансграничной ЛЭП позволил существенно расширить возможности для трансграничной торговли электроэнергией между Грецией и Болгарией, а также укрепить энергетическую безопасность в Юго-Восточной Европе и на Балканском полуострове. В ближайшее время специальная рабочая группа, в состав которой войдут представители всех региональных системных операторов, займется анализом постепенно увеличивающейся пропускной способности трансграничного сечения между энергосистемами Греции и Болгарии.

Учитывая недавний рост установленной мощности ВИЭ-генерации в Греции, страна также увеличила экспорт электроэнергии в часы максимума выработки электроэнергии ВИЭ-генерацией. Ожидается, что в будущем эта тенденция будет усиливаться, тем более что Греция ставит перед собой цель стать экспортером «зеленой» электроэнергии для более масштабного региона.

Официальные сайты ESO.BG, Balkan Green Energy News