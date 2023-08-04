Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл рабочее совещание по развитию новых регионов, на котором обсуждались планы работ по восстановлению и строительству жилищных и инфраструктурных объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«В новых регионах продолжаем работу по восстановлению и строительству, необходимых для комфортной и улучшенной жизни граждан, объектов. Развернуты масштабные мероприятия, в том числе благодаря усердной работе регионов-шефов. Хочу выразить им благодарность за положительное влияние на развитие новых регионов и видимые результаты. Намечены планы по восстановлению жилищных, социально-культурных и инфраструктурных объектов на 2023 - 2025 гг, сформированные Минстроем и Фондом развития территорий на основе предложений регионов. Всего за 3 года планируется восстановить и построить порядка 8,4 тыс. объектов, из которых около 3,5 тыс. многоквартирных домов и почти 1,4 тыс. социально-культурных объектов и около 2,5 тыс. объектов ЖКХ. За этот год в планах восстановить порядка 3,5 тыс. объектов инфраструктуры и жилья», - сказал Марат Хуснуллин.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин отметил, что в этом году продолжаются масштабные восстановительные работы в новых регионах России:

«Регионами-шефами планируется восстановить 3 538 объектов, среди них, например, 1 303 многоквартирных дома, 645 объектов социального, культурного и бытового назначения, 1 129 объектов ЖКХ, 87 объектов благоустройства, 233 объекта инфраструктуры и 46 административных зданий. Планируется создать и «опорную» сеть многофункциональных центров. Работы ведутся по 83 МФЦ, в настоящее время готовы к работе 4 и еще 17 завершены. Особое внимание уделяется подготовке новых регионов к отопительному сезону. Сформированы и утверждены планы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Всего в планах восстановить 652 объекта в рамках подготовки к ОЗП. Работа идет по графику. Хочу поблагодарить шеф-регионы за неравнодушие и проделанную работу».

Кроме этого, вице-премьер добавил, что в 2023 году у 35 регионов-шефов подлежат восстановлению 652 объекта по подготовке к осенне-зимнему периоду.