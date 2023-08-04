В Карелии по проекту АО «Ленгипротранс» (входит в Группу компаний 1520) завершили первый этап реконструкции станции Беломорск Октябрьской железной дороги. После окончания работ перерабатывающие возможности станции увеличились на 20%.

На станции переустроили два главных пути в нечетной горловине, удлинили и электрифицировали пути транзитного парка: четыре — до полезной длины 1050 м и один — до 1690 м. Установили 13 стрелочных переводов, включили их в существующую электрическую централизацию.

Участковая станция Беломорск — ключевое звено линии Мурманск —Волховстрой. Она обслуживает сразу три направления: южное — на Петрозаводск и Волховстрой, северное — на Мурманск и восточное — на Северную железную дорогу.

Реконструкция станции – часть инвестпроекта по развитию линии Мурманск — Волховстрой для пропуска перспективного грузопотока к портам северной части Кольского полуострова, в том числе для обеспечения дополнительного грузопотока в 18 млн тонн в адрес строящегося порта «Лавна». К 2025 году провозная способность линии Волховстрой — Мурманск возрастет с 25 до 45 млн тонн, по ней смогут идти грузовые поезда весом 7100 тонн.