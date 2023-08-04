 

"Россети Юг" отремонтировали 13 трансформаторных подстанций в Юстинском районе Калмыкии

4 августа 2023, 13:30 279 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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За шесть месяцев 2023 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» отремонтировали в Юстинском районе Калмыкии 13 трансформаторных подстанций 0,4 10 кВ и более трех километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения.

На подстанциях энергетики заменили кабельные низковольтные вводы, опорные и проходные изоляторы, автоматические выключатели и вентильные разрядники. На линиях электропередачи распределительной сети – порядка 30 опор, 170 поврежденных изоляторов, более 200 метров ветхого провода, установили порядка 400 птицезащитных устройств.

Выполненный ремонт позволит повысить надежность электроснабжения более шести тысяч жителей районного центра Цаган-Аман, поселков Эрдниевский, Харба, восьми удаленных животноводческих точек, а также социально значимых объектов: детских садов, школ и районной больницы.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, КАЛМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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