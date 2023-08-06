Вкусные конфеты ручной работы

Люди зря недооценивают сладкие подарки. Между тем, конфеты ручной работы подарочные наборы считаются хорошим подарком как для женщин и детей, так и для мужчин. Роскошно оформленный подарок многие съедят с огромным удовольствием.

Интернет-магазин «Алёнка» ассоциируется у старшего поколения со знаменитой шоколадной конфетой, с улыбающейся краснощекой девочкой на фантике. Молодое поколение избаловано гораздо большим ассортиментом всевозможных сладостей и вкусняшек, и просто знают магазин «Алёнка». В списке лакомств, предлагаемых магазином, содержится продукция холдинга «Объединенные кондукторы», в который входят 19 фабрик страны. В холдинге есть «Рот Фронт», «Бабаевский», «Ясная Поляна» и «Красный Октябрь», ведущие свою историю с 20 века. Подарочные наборы конфет ручной работы легко и просто – на сайте «Алёнки» не нужно даже регистрироваться, только заполнить форму. Или посетить ближайший фирменный магазин. Точное количество торговых точек на территории России знают, наверное, только бухгалтера и руководство компании, но их больше ста.

Фабрика «Эйнемъ» с датой основания в 1851 году предлагает наборы разных размеров. В малый состав входят 9 конфет 7 видов, одно описание которых заставляет предвкушать удовольствие – шоколад белый, черный, ром и корица, «Бейлиз» и «Куантро», сгущенка и клубника – чем больше набор, тем больше вариаций.

Или попробовать «Тамбовского волка» - интересно, какой вкус у известной поговорки. Производитель сделал «Волка» с ярков выраженным сливочным вкусом и легкими алкогольными добавками, залив это великолепие толстым слоем шоколада.

Даже если мужчина, которому преподнесут в подарок коробку конфет ручной работы «Ларец», будет сопротивляться, после снятия пробы наверняка оценит проверенный вкус труда кондитеров. В 2021 году «Ларец» получил диплом I степени и золотую медаль «За высокое качество продукции» в международном кондитерском смотре. Отзывы на набор «Олень» из 20 конфет с орехами, марципанами, коньяком, миндалем и множеством других лакомств люди пишут исключительно в восторженно-эмоциональных красках.

Интернет-магазин «Алёнка» предоставляет сладкоежкам всех возрастов возможность пробовать сладости по всему списку: минимальный вес заказа – 100 грамм. Заказывая два килограмма, лакомка получает 20 видов разных конфет. В таком темпе перепробовать весь ассортимент «Алёнки» – 500 видов – получится всего за 25 заказов. Зато полюбившиеся вкусняшки клиент может заказывать оптом – на дни рождения и торжества. И разумеется, дарить друзьям, родным или коллегам вкусные конфеты, даря хорошее настроение человеку и радость его желудку.