 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" проведена добровольная сертификация высоковольтных монтажных проводов

АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" проведена добровольная сертификация высоковольтных монтажных проводов

8 августа 2023, 11:15 300 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
Авторы и источники / Правообладателям

На основании Закона РФ "О сертификации продукции и услуг", АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" проведена добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия:

- № 04ИДЮ128.RU.C00863, срок действия с 03.08.2023 по 02.08.2026 на провода высоковольтные монтажные с полиэтиленовой изоляцией: марки ПВМП-2, на напряжение до 2 кВ, номинальным сечением жил 0,12 кв.мм; марки ПВМП-2,5, на напряжение до 2,5 кВ, номинальным сечением жил 0,35 кв.мм; марки ПВМП-4, на напряжение до 4 кВ, номинальным сечением жил 0,75 кв.мм, изготавливаемые по ТУ 16-505.253-79.

Провода ПВМП относятся к группе высоковольтных монтажных марок, не оборудованных экраном. Они эффективно используется при прокладке электроцепей для устройств специального промышленного назначения, а также для фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств на номинальное напряжение 2, 2,5 и 4 кВ переменного тока частоты 50 Гц.

Обсудить на форуме
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
PODK
8.4

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Подольсккабель: энергия нефтедобычи
Другие новости сюжета:
09.05.2023
АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" поздравляет всех с великим праздником – Днем Победы!
22.06.2023
21 июня 2023 года состоялась МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ POLYCAB: Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии
16.06.2023
"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" обновил каталог продукции военного назначения
25.05.2023
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ улучшает качество проволоки
18.04.2023
АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" готовит трудовые кадры
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно