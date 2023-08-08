На основании Закона РФ "О сертификации продукции и услуг", АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" проведена добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия:

- № 04ИДЮ128.RU.C00863, срок действия с 03.08.2023 по 02.08.2026 на провода высоковольтные монтажные с полиэтиленовой изоляцией: марки ПВМП-2, на напряжение до 2 кВ, номинальным сечением жил 0,12 кв.мм; марки ПВМП-2,5, на напряжение до 2,5 кВ, номинальным сечением жил 0,35 кв.мм; марки ПВМП-4, на напряжение до 4 кВ, номинальным сечением жил 0,75 кв.мм, изготавливаемые по ТУ 16-505.253-79.

Провода ПВМП относятся к группе высоковольтных монтажных марок, не оборудованных экраном. Они эффективно используется при прокладке электроцепей для устройств специального промышленного назначения, а также для фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств на номинальное напряжение 2, 2,5 и 4 кВ переменного тока частоты 50 Гц.