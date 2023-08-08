В ночь на 8 августа по территории Смоленской области прошел циклон со шквалистым ветром до 22 м/с, ливнем и грозой, в отдельных районах с градом. Специалисты филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» были переведены в особый режим работы. Энергетики незамедлительно приступили к устранению неблагоприятных последствий непогоды. На данный момент в работах задействованы 189 человек и 90 единиц спецтехники в составе 82 бригад. Для подачи электроэнергии социально значимым учреждениям используются резервные источники электроснабжения.

На помощь смоленским энергетикам направлено еще 30 бригад из филиалов «Тамбовэнерго», «Рязаньэнерго», «Липецкэнерго», «Владимирэнерго», «Ярэнерго», «Калугаэнерго», «Тулаэнерго» и «Воронежэнерго», а также силы и средства тринадцати подрядных организаций.

В филиале работает оперативный Штаб, в режиме реального времени осуществляется информационный обмен с территориальным подразделением МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг обстановки и обращений граждан. Для информирования жителей области организовано дежурство операторов временного информационного Центра. В г. Демидове и д. Пересна Починковского района развернуты временные пункты по работе с потребителями.

Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей.