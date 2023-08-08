8 августа 2023 года, Буюкеджели, Турция – На площадке сооружения четвертого энергоблока АЭС «Аккую» завершено бетонирование фундаментной плиты реакторного здания. Окончание важного этапа строительства позволяет перейти к возведению стен шахты реактора, где будет установлено устройство локализации расплава («ловушка расплава»).

Для фундамента блоков атомной электростанции используется специальная бетонная смесь высокого качества. В состав бетона входят каменные материалы природного происхождения — щебень и песок, которые добываются непосредственно на площадке строительства АЭС «Аккую». На всем технологическом пути изготовления бетонной смеси ведётся мониторинг ее параметров. Проверяются характеристики бетона, например, температура, осадка конуса, плотность. Каждая партия бетонной смеси проходит ряд лабораторных контрольных операций на площадке сооружения АЭС «Аккую».

Для обеспечения максимальной прочности плиты в фундамент здания реактора уложено 3,5 тыс. тонн арматуры и 17,5 тыс. кубометров бетонной смеси. Для сравнения — такого объема бетона хватило бы на создание площадки 10-ти футбольных полей высотой 1 метр.

Генеральный директор АО «АККУЮ НУКЛЕАР» Анастасия Зотеева отметила:

«Завершение бетонирования фундаментной плиты — одно из ключевых событий года на четвертом энергоблоке нашей станции. Отдельная благодарность строителям за слаженную непрерывную работу. Отмечу, что при сооружении АЭС «Аккую» все технологические решения выполняются в соответствии с современными требованиями мирового атомного сообщества, нормами безопасности МАГАТЭ, международными и национальными требованиями Турецкой Республики».

После проведения успешных лабораторных тестов бетона на прочность, строители приступили к следующему этапу сооружения блока № 4 — возведению внешних и внутренних стен реакторного здания.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»). По условиям Межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение 7 лет после получения всех разрешений на строительство блока. С учётом получения лицензии на строительство энергоблока №1 в 2018 году, этот срок означает 2025 год. При этом участники проекта прилагают все усилия, чтобы в юбилейном для Турецкой Республики 2023 году обеспечить готовность к началу пусконаладочных работ на Блоке № 1.

Россия продолжает вести конструктивный диалог со своими зарубежными коллегами, развивая сотрудничество со странами из всех уголков мира и активно формируя многополярную систему международных отношений. Продолжается реализация крупных зарубежных энергетических проектов. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Источник: Служба коммуникаций АО «АККУЮ НУКЛЕАР»