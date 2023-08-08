 

Новые узлы для модернизации оборудования Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

8 августа 2023, 11:00 317 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает модернизировать оборудование для выпуска кабельно-проводниковой продукции. В начале августа пришел очередной груз с узлом для линии волочения.

Новая приставка отжига для линии грубого волочения LHD-450 позволит улучшить качество отжига проволоки, повысит производительность за счет увеличения линейной скорости. Это сократит время производства кабеля и сделает его доставку заказчикам более оперативной.  

Обсудить на форуме
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EXPT
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
07.08.2023
Норникель исследует перспективы производства порошковых материалов
13.06.2017
Полимеры в кабельной индустрии
07.08.2023
АО "Мособлэнерго" обеспечило новой подстанцией потребителей д. Дарьино Одинцовского г.о.
24.02.2021
RusCable Insider #210 - УК "Кавказкабель". Что ожидается от Сabex, фторполимеры Fluon, акция от Марспосадкабель и настоящая цена импортозамещения Изолятор-АКС
08.08.2023
Отечественная цифровая система СМЗУ повысит эффективность работы тяговых транзитов Транссиба в Хакасии
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно