Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает модернизировать оборудование для выпуска кабельно-проводниковой продукции. В начале августа пришел очередной груз с узлом для линии волочения.

Новая приставка отжига для линии грубого волочения LHD-450 позволит улучшить качество отжига проволоки, повысит производительность за счет увеличения линейной скорости. Это сократит время производства кабеля и сделает его доставку заказчикам более оперативной.