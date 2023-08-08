RusCable Insider #322: Потенциал возрождения "Кавказкабеля",
качество как стратегия выживания, маркировка оптоволокна и AGROпроволока
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает модернизировать оборудование для выпуска кабельно-проводниковой продукции. В начале августа пришел очередной груз с узлом для линии волочения.
Новая приставка отжига для линии грубого волочения LHD-450 позволит улучшить качество отжига проволоки, повысит производительность за счет увеличения линейной скорости. Это сократит время производства кабеля и сделает его доставку заказчикам более оперативной.
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