8 августа руководители российского Системного оператора провели видеомост с представителями Исследовательской группы по зеленой энергетике CSG Digital Grid Group – подразделения Южной электросетевой компании Китая, отвечающего за цифровую трансформацию. Участники обсудили актуальные вопросы создания систем прогнозирования нагрузки солнечных и ветряных электростанций, преимущества используемых технологий и перспективы внедрения с учетом специфики и требований к управлению режимами.

«Нарастание доли ВИЭ-генерации – один из доминирующих трендов современной электроэнергетики. Однако зависимость этих энергообъектов от погоды и непредсказуемость их выработки накладывает дополнительные требования к планированию электроэнергетических режимов и приводит к необходимости внесения изменений в процедуры технологического управления энергообъектами. Точность прогнозирования является важнейшим фактором, позволяющим определить требуемые объемы резервирования активной мощности для компенсации возникающих отклонений и пропускной способности сети. Именно поэтому Системный оператор уделяет повышенное внимание мировому опыту и технологическим инициативам в сфере создания механизмов прогнозирования выработки солнечных и ветряных электростанций», – подчеркнул директор по энергетическим рынкам и внешним связям Системного оператора Андрей Катаев.

Китайские коллеги рассказали о технологии краткосрочного прогнозирования выработки ВИЭ (KUAFU), основных особенностях и эффектах ее применения, а также проанализировали потенциал использования технологий прогнозирования выработки ВИЭ.

«Применение инновационных технологий в сфере прогнозирования нагрузки ВИЭ позволяет существенно повысить качество управления электроэнергетическим режимом, эффективность и точность планирования загрузки генерирующих объектов», – заявил директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов.

В настоящее время Системный оператор приступил к практическому использованию информационных систем «Прогнозирование выработки ВИЭ. Солнце» и «Прогнозирование выработки ВИЭ. Ветер» – отечественных цифровых решений, которые позволяют формировать прогнозы по выработке электроэнергии на солнечных и ветряных электростанциях в процессе оперативного управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России. В дальнейшем данные этих информационных систем планируется учитывать при расчетах планов балансирующего рынка.

Вебинар со специалистами CSG Digital Grid Group продолжил серию мероприятий с представителями ключевых энергокомпаний КНР по вопросам развития стратегического сотрудничества. Подводя итоги видеоконференции, ее участники выразили заинтересованность в продолжении диалога и дальнейшем открытом обмене опытом по ключевым технологическим инициативам в сфере управления электроэнергетическим комплексом.

CSG Digital Grid Group

CSG Digital Grid Group – дочерняя компания одного из крупнейших государственных энергетических предприятий Китайской Народной Республики – Южной электросетевой компании Китая (China Southern Power Grid Company). В числе основных направлений деятельности – научные исследования и разработки в области электроэнергетики, создание и внедрение инновационных цифровых решений и технологий в электроэнергетическом комплексе, относящемся к зоне операционной деятельности материнской компании.

Южная электросетевая компания Китая осуществляет передачу, распределение и сбыт электроэнергии, а также обеспечивает развитие электросетевой инфраструктуры в пяти южных провинциях Китая: Гуандун, Гуанси, Юньнань, Гуйчжоу и Хайнань. Штаб-квартира находится в Гуанчжоу (провинция Гуандун). Численность потребителей электроэнергии превышает 200 млн человек.