Иран и Россия достигли определенных договоренностей по созданию энергетического хаба, переговоры по этому вопросу продолжаются. Об этом сообщил заместитель министра нефти исламской республики и генеральный директор National Iranian Gas Company Маджид Чегани.

"Российское предложение заключается в том, чтобы создать энергетический хаб между Ираном и Россией, в этом отношении были достигнуты договоренности, экспертные оценки и переговоры продолжаются", - цитирует его иранское агентство Tasnim.

Чегани также сообщил, что в сфере торговли газом Иран "провел переговоры с Оманом, Россией и Пакистаном". Он добавил, что европейские страны "также подают заявки на покупку иранского газа".

5 июля в кулуарах 8-го Международного семинара ОПЕК в Вене министр нефти Ирана Джавад Оуджи отметил, что Тегеран позитивно оценивает переговоры с Москвой по созданию газового хаба в республике. Ранее Оуджи заявлял, что Иран при участии России, Катара и Туркмении планирует создать газовый хаб в промышленном районе Ассалуйе, расположенном в провинции Бушер на северном берегу Персидского залива. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что Россия и Иран обсуждают возможность создания электронной площадки торговли газом на юге Ирана. Для реализации этой идеи требуется привлечь партнеров и поставщиков, найти источники поставок, одним из которых может стать иранский газ, добываемый при участии российских компаний.