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На открытии нового производства побывал глава региона Андрей Травников. Он отметил, что не только «ЭЛСИБ» переживает подъём: промышленное производство в области прирастает темпами выше среднероссийских.

Губернатор Андрей Травников отметил, что высокие темпы роста производства в регионе ‒ результат, на который власти нацелились ещё несколько лет назад. Именно тогда была поставлена задача: опередить в промышленном развитии среднероссийские темпы. Сейчас эта задача успешно решается, хотя множество объективных факторов ‒ сперва пандемии, затем антироссийские санкции создавали сибирякам дополнительные трудности. губернатор подчеркнул, что своим ростом производство обязано отнюдь не только оборонной промышленности, как многие склонны поверхностно полагать.

‒ Масса примеров, когда не только создаются новые производства, но и возрождаются, заполняются оборудованием цеха, которые годами и десятилетиями простаивали. Спрос на промышленные здания в Новосибирской области сегодня очень высокий. Во всех отраслях есть такие примеры. «ЭЛСИБ» – энергетическое машиностроение, ПФК «Обновление» – фармацевтика, «Элтекс» – радиоэлектроника, завод имени Кузьмина – металлургия, «Продмаш» – аграрное машиностроение, перечень можно продолжать, ‒ заявил Андрей Травников.

Это стало возможно благодаря продуманной и последовательной региональной политике, ведь промышленное возрождение ‒ это не только вопрос, к примеру, государственных инвестиций, хотя и в них предприятия недостатка не испытывают. Это еще и кадровый вопрос, а чтобы сегодня было куму прийти в цеха, вкладываться в образовательную базу нужно было еще несколько лет назад, и Новосибирская область это сделала.

В итоге индекс промышленного производства в Новосибирской области по итогам 2022 года составил 100,3% к уровню 2021 года, в то время как в среднем по России он упал, составив лишь 99,4% к уровню 2021 года. Объём отгруженных товаров, произведённых в нашем регионе, за 2022 год составил 998,8 миллиарда рублей, то есть за год прирост составил 16,7%. Основу промышленного комплекса области составляют обрабатывающие производства.

Что до виновника торжества, завода «ЭЛСИБ», то губернатор назвал его гордостью нашего региона.

‒ Сегодняшнее событие – особенное, это пример не просто обновления оборудования, ‒ заметил Андрей Травников. ‒ Мне кажется, что в нашей стране, спасибо нашим врагам, после 2014 года стали приниматься правильные решения в сфере экономики, а в прошлом году они дополнились правильными действиями в сфере промышленности. Мы стали окончательно опираться на свои силы, развивать своё производство.

К губернатору, в свою очередь, обратился генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» Дмитрий Безмельницын. Он поблагодарил главу и правительство области за поддержку и отметил, что финансовые результаты предприятия существенно улучшились, выручка кратно растёт год от года, вызвано повышенным спросом на продукцию – турбо- и гидрогенераторы. Они востребованы не только в России, но и за рубежом.

‒ Сейчас мы имеем действующие контракты на поставку двигателей в Индию на атомную станцию «Куданкулам», в Бангладеш на строящуюся АЭС «Руппур», в Турцию на строящуюся АЭС «Аккую», в Китае, Болгарии есть контракты, ‒ поделился Дмитрий Безмельницын. ‒ Сейчас будет разворачиваться очень крупный проект – строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте, и я уверен, что мы также примем в нём участие.

Напомним, в регионе сегодня реализуется государственная программа «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области», утверждённая правительством региона. Она обеспечивает предприятия поддержкой Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области.

Антонина Рыбакова