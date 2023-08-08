Проект компании «Краснознаменский завод полупроводниковых приборов «Арсенал» стал одним из 22 импортозамещающих проектов, реализованных в Московской области в первом полугодии 2023 года. Предприятие, расположенное в подмосковном Краснознаменске, занимается разработкой и серийным изготовлением полупроводниковых и электротехнических компонентов.

«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Подмосковье в первом полугодии 2023 года выросло на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из факторов роста является активное инвестиционное развитие предприятий отрасли. Компания «Арсенал» КрЗПП» - один из примеров такого развития. В этом году на предприятии был реализован инвестпроект общим объемом инвестиций более 180 млн рублей, за счет чего компания создала около 10 высококвалифицированных рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что в рамках инвестиционной деятельности «Краснознаменский завод полупроводниковых приборов «Арсенал» получил финансовую поддержку размером 80 млн рублей в Фонде развития промышленности Московской области по программе «Конверсия».

Также компании оказывается содействие в решении кадрового вопроса. При поддержке Министерства инвестиций промышленности и науки Московской области предприятие заключило соглашение с одним из учреждений профессионального образования о подготовке специалистов.

«Краснознаменский завод полупроводниковых приборов «Арсенал» выпускает полупроводники и электротехнические компоненты, которые применяются в телекоммуникационной промышленности, в авиакосмической отрасли.