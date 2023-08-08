Более 120 км, или почти половину разбитой автомобилями дороги Тайшет-Чуна-Братск, входящей в опорную сеть России и связывающей северные территории Иркутской области, отремонтируют до конца 2027 года. В 2023 году приведут в порядок более 30 км, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Иркутской области полным ходом идет ремонт дороги Тайшет-Чуна-Братск. В этом году планируется обновить более 11 км трассы на территории Чунского района и 20 км - в границах Тайшетского. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Общая протяженность трассы - 252,9 км. Чтобы привести ее в транспортно-эксплуатационное и нормативное состояние, проводится комплекс мероприятий по ремонту, капремонту и реконструкции. Работы будут производиться поэтапно. В период с 2023 по 2027 годы планируется реализация мероприятий на 11 участках, а именно на 121,1 км автомобильной дороги", - говорится в сообщении.

Также в ближайшие два года предстоит обновить аварийные мосты через реки Топорок и Джидыкан на этой дороге.

"Автомобильная дорога Тайшет-Чуна-Братск входит в опорную сеть Российской Федерации. По ней можно добраться до северной столицы Приангарья [Братск], минуя Тулун. Такой путь короче на 250 км, на преодоление маршрута требуется на четыре часа меньше. Эта дорога жизненно важна. Так, после затопления в Тулуне участка федеральной трассы она обеспечивала сообщение между районами области. Сегодня ремонт этой дороги находится на особом контроле", - привели в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Гравийную дорогу открыли в 2017 году. Она соединила Тайшет, поселок Чуна и Братск. С ее появлением путь из Тайшета в Братск стал на 250 км короче. В 2019 году во время наводнения и закрытия участка федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне эта дорога обеспечивала сообщение между районами области. Многие участки дороги сейчас находятся в ненадлежащем состоянии.