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В Великобритании до октября текущего года продлено действие инновационного проекта по изучению возможности восстановления электроснабжения после системных аварий с помощью распределенных энергоресурсов на базе ВИЭ

8 августа 2023, 14:30 189 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Системный оператор Великобритании National Grid ESO в партнерстве с энергокомпанией SP Energy Networks и энергетическим консалтинговым агентством TNEI с 2019 г. реализует инновационный проект в сфере энергетики, получивший название «Distributed ReStart». В рамках проекта «Distributed ReStart» изучаются возможности использования распределенных энергоресурсов (DER's) на базе ВИЭ – ВЭС, СЭС, ГЭС и СНЭЭ – для восстановления электроснабжения в крайне маломаловероятном случае полной или частичной потери напряжения в сети централизованного электроснабжения. Возможность использования ВИЭ для восстановления электроснабжения после системных аварий имеет важное значение в свете задачи построения в Великобритании углеродно-нейтрального, надежного, доступного и справедливого энергоснабжения к 2035 г.

Существующие подходы к восстановлению электроснабжения после системных аварий основаны на использовании в указанных целях крупных электростанций и трансграничных соединений, однако по мере перехода Великобритании к более экологически чистой и децентрализованной энергетике, возникает необходимость разрабатывать новые подходы к восстановлению электроснабжения, позволяющие снизить как стоимость восстановительных мероприятий, так и объем выбросов углекислого газа.

После двух успешных испытаний восстановления электроснабжения в центрах нагрузки Галлоуэй и Чапелкросс в Шотландии с использованием электростанций на биомассе и ГЭС, в июне 2023 г. было проведено дополнительное испытание по восстановлению в режиме реального времени электроснабжения центра нагрузки Редхаус, также расположенного в Шотландии, с использованием СНЭЭ. Для подачи напряжения в обесточенную энергосистему изолированного энергорайона использовалась СНЭЭ на базе аккумуляторных батарей, а для стабилизации напряжения и частоты – прототип децентрализованного контроллера зоны восстановления (Distribution Restoration Zone Controller, DRZC). Испытание продемонстрировало способность СНЭЭ выступать в качестве надежных поставщиков услуг по восстановлению электроснабжения.

Для проведения заключительного испытания во восстановлению энергосистемы в режиме реального времени с использованием DER's на базе ВИЭ проект «Distributed ReStart» продлен до октября 2023 г. Финансирование проекта осуществляется в рамках проводимого национальным регулятором в энергетике Ofgem конкурса электросетевых инноваций – «Network Innovation Competition» – и программы «Network Innovation Allowance».

Официальный сайт NGESO

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Метки: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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