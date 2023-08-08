Современный складской комплекс с различными температурными режимами и удобной логистической развязкой планируется возвести на части территории бывшего Самарского подшипникового завода, пишет "Самарское обозрение".

Проект реализует АО "Трейд Инвест", приобретшее в прошлом году по итогам торгов в рамках банкротства СПЗ пять объектов предприятия.

Основной вид деятельности АО "Трейд Инвест" - покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Организация приобрела здания 11-го корпуса завода (бывший кузнечный цех) и его административно-бытовые помещения для рабочих и инженерно-технических сотрудников, 5-й корпус (бывший инструментальный цех), 1-й корпус (бывший литейный цех) и 18-й корпус, или бывший тарный цех. Согласно документам торгов, стоимость этой недвижимости превышает 400 млн рублей.

"Состояние приобретенных объектов удовлетворительное, однако все они требуют ремонта, - рассказали в АО "Трейд-Инвест". - Корпуса не эксплуатировались с 2017 года. Сейчас наша основная задача - подготовить объекты к отопительному сезону. Для этого строим котельную мощностью 3,84 МВт около бывшего 11-го корпуса". Полным ходом идет благоустройство территории. "В ближайшие два года предстоит большая работа по наведению порядка по всей территории, строительство и восстановление коммуникаций для обеспечения нормальной деятельности несколько лет не эксплуатировавшейся недвижимости, - сообщил представитель "Трейд Инвест". - По каждому объекту потребуются инвестиции в размере нескольких десятков миллионов рублей на ремонт, особенно по бывшим инструментальному и тарному цехам, общая площадь которых составляет 23,5 тыс. кв. м. Там необходимо восстановить кровлю, часть полов и фасад".

По завершении строительных работ помещения будут сданы в аренду, переговоры с потенциальными арендаторами уже ведутся, и вполне успешно. Остальная площадь завода, принадлежащая "Трейд Инвесту", уйдет под строительство современного логистического комплекса, оснащенного складами с различными температурными режимами. Для этого, в частности, будет снесен бывший литейный цех, это здание находится в аварийном состоянии.

Объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, не называется, как нет и основных характеристик будущего комплекса - проект в разработке.