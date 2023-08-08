Принято решение о поддержке новых проектов в рамках КИП

В рамках кластерной инвестиционной программы будет поддержано еще три проекта по производству приоритетной продукции общей стоимостью около 33 млрд рублей. Такое решение приняли по итогам очередного заседания Межведомственной комиссии по вопросам льготного кредитования инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции. Объем кредитных средств, которые будут направлены на реализацию этих проектов, составят более 25 млрд рублей.

Инвестиционные проекты направлены на снижение импортозависимости российской промышленности и достижение технологического суверенитета в авиационной и химической отраслях, а также в радиоэлектронной промышленности. Например, одобрен проект, направленный на расширение и модернизацию продуктовой линейки гражданских вертолетов, в том числе создание новых типов в сегменте легких машин.

Отметим, что с момента начала отбора проектов Межведомственной комиссией уже одобрено к участию в механизме кластерной инвестплатформы 19 проектов общей стоимостью 402 млрд руб. (объем привлекаемых кредитных средств – 281 млрд руб.), 4 из которых будут вынесены на рассмотрение Правительственной комиссией по импортозамещению для получения спецусловий поддержки.

Прием заявок для участия в КИП объявлен Минпромторгом России до 1 октября текущего года. Проекты выносятся на заседание Межведомственной комиссии по мере готовности к рассмотрению.