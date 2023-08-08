Специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» подготовили к осенне-зимнему периоду подстанцию 110 кВ «Зассовская», которая обеспечивает электроэнергией свыше трех тысяч бытовых и промышленных потребителей, а также пять социально значимых объектов станицы Зассовская, поселка Подгорный, хуторов Веселый и Привольная Кукса Лабинского района Краснодарского края.

В ходе работ на подстанции специалисты провели испытания силовых трансформаторов и масляных выключателей, выполнили капитальный ремонт системы шин. Кроме того, энергетики провели наладку устройств релейной защиты и автоматики, а также замену устаревшего оборудования, которое выработало свой эксплуатационный ресурс.

По завершении комплекса технических мероприятий сотрудники филиала выполнили покраску металлических конструкций оборудования и очистку территории от растительности. Для соблюдения правил электробезопасности на объекте специалисты обновили знаки безопасности.

– Запланированные работы на объектах основной сети выполняются в полном соответствии с утвержденными планами и графиками, – отмечает директор Лабинских электрических сетей Андрей Бабцов. – Всего в рамках ремонтной программы 2023 года наши специалисты отремонтируют девять высоковольтных питающих центров в зоне ответственности филиала. От их работы зависит надежность электроснабжения свыше 40 тыс. жителей и порядка 100 социально значимых объектов в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.