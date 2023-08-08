РусГидро прошло верификацию результатов климатического проекта на Владивостокской ТЭЦ-2 за 2022 год. В результате получены 71 983 углеродные единицы, которые выпущены Реестром углеродных единиц и зачислены на счет РусГидро. Количество единиц эквивалентно снижению углеродного следа на более чем 70 000 тонн СО 2 .

Это первый для РусГидро и третий в России климатический проект, прошедший валидацию и верификацию в соответствии с нормами российского законодательства. Полученные углеродные единицы РусГидро намерено, в том числе, направить в зачет сокращения эмиссии парниковых газов в рамках сахалинского эксперимента по ограничению их выбросов, а также сможет реализовать на углеродном рынке.

Перевод Владивостокской ТЭЦ-2 с угля на газ, наиболее экологичный вид ископаемого топлива, был завершен в декабре 2022 года. Это увеличило эффективность работы станции, снизило удельные расходы топлива на производство электроэнергии и тепла. Значительно сократились затраты электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ за счет полного исключения из технологического процесса оборудования тракта топливоподачи и систем пылеприготовления. Одновременно с газификацией на станции была проведена масштабная реконструкция котлоагрегатов, что позволило значительно продлить их срок службы и повысить надежность.

Владивостокская ТЭЦ-2 – крупнейший энергообъект столицы Приморья, станция играет ключевую роль в обеспечении города электроэнергией, теплом и горячей водой. Установленная электрическая мощность Владивостокской ТЭЦ-2 составляет 497 МВт, тепловая – 1 051 Гкал/ч.

Верификатором климатического проекта выступил Орган по валидации и верификации парниковых газов Инновационного технологического центра МГТУ им. Н. Э. Баумана. В дальнейшем РусГидро продолжит поэтапно верифицировать климатический проект до 2027 года.

Реализация климатических проектов – еще один шаг РусГидро на пути к декарбонизации энергообъектов. Одна из ключевых целей РусГидро – устойчивое развитие производства электроэнергии с фокусом на чистую энергию. Компания планомерно увеличивает объемы производства электроэнергии, в том числе за счет повышения эффективности действующих энергетических объектов и ввода новых мощностей.

РусГидро – лидер чистой энергетики в России. Группа ориентирована на развитие, модернизацию и строительство новых мощностей возобновляемой энергетики (на которую уже сейчас приходится 81,5% от установленной мощности), прежде всего гидрогенерации, включая малые ГЭС, а также СЭС и ВЭС. Ведется работа по газификации угольных электростанций, замещению дизельной генерации на удаленных и изолированных территориях объектами возобновляемой энергетики. Планируется, что снижение прямых выбросов парниковых газов объектами Группы РусГидро к 2035 году составит 9%.

Стать партнером или узнать больше о приобретении «зеленой» энергии можно в департаменте по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков РусГидро: заместитель директора Департамента Бельченко Антон Леонидович, начальник Управления перспективных продаж Борисенко Вера Валентиновна, телефон +7 495 122-05-55.