 

Энергетики выполнили работы на 234 электрообъектах по программе повышения надежности электроснабжения

9 августа 2023, 17:00 292 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения. На данный момент специалисты «Мособлэнерго» выполнили работы на 234 электрообъектах (подстанции, ЛЭП) по программе повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. До конца октября 2023 года в Подмосковье запланировано провести соответствующие работы еще на 45 объектах.

Выполняются работы по замене опор и провода/кабеля на ЛЭП. На текущий момент заменено 459 конструкций, 63,5 км проводов. Наибольший объем по этому виду работ выполнен в Раменском, Пушкинском и Одинцовском городских округах — заменено 17,6 км, 7,5 км и 5 км проводов соответственно.

Также в рамках программы проводится капитальный ремонт и вводятся в эксплуатацию новые электросетевые объекты: энергетиками на текущий момент построено 68 км воздушных и кабельных линий электропередачи, построено и реконструировано 54 трансформаторных подстанций, выдано 12,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Общий процент выполнения программы надежности составляет 85,2%.

В этом году программа повышения надежности охватила 26 городских округов Московской области, что на пять округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Объем работ формировался с учетом жалоб жителей на качество электроснабжения.

Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин сказал, что в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей в 2023 году заменят 557 опор линий электропередачи, 81 км кабеля и неизолированных проводов, отремонтируют оборудование 35 подстанций, реконструируют 26 и построят 30 новых трансформаторных подстанций, введет 13 МВА трансформаторной мощности.

Программа реализуется в Подмосковье третий год подряд. За это время качество электроснабжения в регионе повысилось в среднем на 20%.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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