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9 августа в Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам (в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая).
Сопредседателями подкомиссии являются генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и руководитель Агентства по атомной энергии Китайской Народной Республики Чжан Кэцзянь.
Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.
По итогам заседания был подписан протокол.
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