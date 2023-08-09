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  • Глава Росатома Алексей Лихачев принял участие в заседании Российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам

Глава Росатома Алексей Лихачев принял участие в заседании Российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам

9 августа 2023, 17:15 294 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Госкорпорация "Росатом"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosatom.ru

Фото: rosatom.ru

9 августа в Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам (в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая).

Сопредседателями подкомиссии являются генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и руководитель Агентства по атомной энергии Китайской Народной Республики Чжан Кэцзянь.

Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

По итогам заседания был подписан протокол.

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Метки: РОСАТОМ, КИТАЙ
Отрасль: Атомная промышленность 

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