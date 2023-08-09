9 августа в Санкт-Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам (в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая).

Сопредседателями подкомиссии являются генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и руководитель Агентства по атомной энергии Китайской Народной Республики Чжан Кэцзянь.

Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

По итогам заседания был подписан протокол.