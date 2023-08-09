Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал мощные источники питания для обеспечения энергоснабжения серверного и телекоммуникационного оборудования. Изделия также могут применяться в центрах обработки и системах хранения данных. Кроме того, разработка может питать рабочие станции с функцией дублирования (N+1) и возможностью «горячей замены» без остановки, выключения или перезагрузки системы. Новая линейка продукции заменит импортные аналоги. Одна из модификаций устройства будет впервые представлена на форуме «Армия-2023».

В зависимости от модификации компактные источники питания, разработанные АО «Калугаприбор» (входит в «Росэлектронику») на основе цифровой аппаратно-программной платформы «Титан», имеют мощность от 800 до 3000 Вт. Устройства обладают цифровым управлением, что повышает энергоэффективность во всем диапазоне нагрузок. В изделиях предусмотрена защита от превышения тока, короткого замыкания, перегрузок, повышения температуры, изменения напряжения в сети.

«В настоящее время растет количество отраслей, в которых требуется хранение и обработка больших массивов данных. При этом на рынке отсутствуют отечественные образцы подобного оборудования. Широкий модельный ряд разработанных на «Калугаприборе» источников питания может удовлетворить потребности различных заказчиков. Полный цикл разработки и производства продуктовой линейки позволяет контролировать весь процесс серийного выпуска, гибко адаптируя их под нужные технические требования», – рассказал генеральный директор АО «Калугаприбор» Евгений Золотницкий.

Источники питания «Титан» планируется внести в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878 и от 17 июля 2015г. № 719). На данный момент отечественные источники питания, включенные в этот реестр, отсутствуют.