 

Россия и Республика Корея построят две АЭС в Уганде для экспорта электроэнергии

9 августа 2023, 17:30 257 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Россия и Республика Корея построят в Уганде две атомные электростанции (АЭС) общей мощностью 15,6 тыс. МВт, что поможет наладить экспорт электричества в соседние страны. Об этом заявил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени.

"Мы согласовали с Россией и [Южной] Кореей строительство двух АЭС для выработки электроэнергии", - привела слова Мусевени газета Daily Monitor. Точные даты начала и окончания строительства, а также объемы и источники финансирования пока неизвестны.

Ранее западные компании обращались к президенту Уганды с предложением о добыче и экспорте урана, однако Мусевени отказал им. Глава республики счел их условия невыгодными.

Издание напоминает, что в 2016 году госкорпорация "Росатом" подписала соглашение с Угандой о развитии атомной энергетики.

На июльском саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге угандийский президент заявил о намерении сотрудничать с Россией в космической сфере, а также предложил российским компаниям участвовать в разведке нефти и строительстве трубопровода в Восточной Африке. 

Обсудить на форуме
Метки: УГАНДА, ИНВЕСТПРОЕКТ, АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
04.08.2023
Учёные ПНИПУ и УрО РАН создали "умные" полимеры, которые защитят металлы от коррозии
09.03.2023
В Московском Политехе разработали полимеры с износостойким тонкопленочным покрытием
13.06.2017
Полимеры в кабельной индустрии
22.01.2019
В фокусе: полимеры для производства кабельно-проводниковой продукции. Портал RusCable.Ru посетит выставку Интерпластика 
09.08.2023
Ученые ЛЭТИ поставили индустриальному партнеру стенды для испытаний цифровых преобразователей угла
Другие новости рубрики За рубежом
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно