В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Ивэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению к электросетям за 6 месяцев 2023 года. Предприятие обеспечило электроснабжением более 1500 новых потребителей. Общая мощность присоединенных объектов составила 35 МВт.

Наибольшее количество подключений осуществлено в сфере индивидуального жилищного строительства – 1192 объекта. Новые электрические мощности также получили 11 производств, 16 объектов агропромышленного комплекса, 49 предприятий малого и среднего бизнеса.

В числе наиболее значимых объектов многоквартирный дом на пересечении улиц 1-я Нагорная и 2-я Ефимковская в Иванове, новый зерносушильный комплекс вблизи села Первомайский Кинешемского района.

Благодаря оперативной и качественной работе энергетиков в текущем году среднее время подключения к электросетям в Ивановской области сократилось на 14 дней. Данный показатель был отмечен в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата региона.