 

С начала года "Ивэнерго" подключил более 1500 новых потребителей

9 августа 2023, 14:45 333 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр и Приволжье
Авторы и источники / Правообладателям

 В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Ивэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению к электросетям за 6 месяцев 2023 года. Предприятие обеспечило электроснабжением более 1500 новых потребителей. Общая мощность присоединенных объектов составила 35 МВт.

Наибольшее количество подключений осуществлено в сфере индивидуального жилищного строительства – 1192 объекта. Новые электрические мощности также получили 11 производств, 16 объектов агропромышленного комплекса, 49 предприятий малого и среднего бизнеса.

В числе наиболее значимых объектов многоквартирный дом на пересечении улиц 1-я Нагорная и 2-я Ефимковская в Иванове, новый зерносушильный комплекс вблизи села Первомайский Кинешемского района.

Благодаря оперативной и качественной работе энергетиков в текущем году среднее время подключения к электросетям в Ивановской области сократилось на 14 дней. Данный показатель был отмечен в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата региона.

«Филиал «Ивэнерго» активно работает, чтобы удовлетворить существующий спрос на техприсоединение, тем самым создавая необходимые условия для социально-экономического развития региона. Одна из наших важнейших задач – сокращение сроков подключения. Для этого с конца 2022 года мы введи новый формат взаимодействия с потребителями – Дни клиента. Они проходят еженедельно, по четвергам, и позволяют оперативно откликаться на запросы потребителей», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Ивэнерго» Андрей Ухтин.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, ИВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
MCIP
1.9

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
09.08.2023
Марат Хуснуллин: Одобрены новые заявки регионов на специальные казначейские кредиты
09.08.2023
Письмо потомкам заложили в фундамент будущего студенческого кампуса мирового уровня на Сахалине
09.08.2023
Системный оператор повышает надежность электроснабжения Республики Карелия
13.11.2018
Полимеры с высокими эксплуатационными характеристиками
26.07.2023
RusCable Insider #321 - LAPP на слете электриков, обновления Режкабеля, полимеры Genesis в оптике и монтаж по-саратовски!
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно