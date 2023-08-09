RusCable Insider #322: Потенциал возрождения "Кавказкабеля",
качество как стратегия выживания, маркировка оптоволокна и AGROпроволока
В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Ивэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению к электросетям за 6 месяцев 2023 года. Предприятие обеспечило электроснабжением более 1500 новых потребителей. Общая мощность присоединенных объектов составила 35 МВт.
Наибольшее количество подключений осуществлено в сфере индивидуального жилищного строительства – 1192 объекта. Новые электрические мощности также получили 11 производств, 16 объектов агропромышленного комплекса, 49 предприятий малого и среднего бизнеса.
В числе наиболее значимых объектов многоквартирный дом на пересечении улиц 1-я Нагорная и 2-я Ефимковская в Иванове, новый зерносушильный комплекс вблизи села Первомайский Кинешемского района.
Благодаря оперативной и качественной работе энергетиков в текущем году среднее время подключения к электросетям в Ивановской области сократилось на 14 дней. Данный показатель был отмечен в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата региона.
«Филиал «Ивэнерго» активно работает, чтобы удовлетворить существующий спрос на техприсоединение, тем самым создавая необходимые условия для социально-экономического развития региона. Одна из наших важнейших задач – сокращение сроков подключения. Для этого с конца 2022 года мы введи новый формат взаимодействия с потребителями – Дни клиента. Они проходят еженедельно, по четвергам, и позволяют оперативно откликаться на запросы потребителей», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Ивэнерго» Андрей Ухтин.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter