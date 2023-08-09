 

Студенты СПбГАСУ будут тренироваться в новом учебно-спортивном комплексе

9 августа 2023, 16:45 286 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Wikimedia Commons/GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Фото: Wikimedia Commons/GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам повторного рассмотрения проектно-сметной документации на строительство учебно-спортивного корпуса СПбГАСУ.

Во дворе общежития Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета на набережной реки Фонтанки появится шестиэтажный комплекс. На его территории учащиеся будут не только посещать занятия и тренироваться, но и проводить спортивные мероприятия.

Студенческое сообщество ГАСУ одно из самых активных в Петербурге – в университете порядка 15 секций. Сборные по боксу и кикбоксингу смогут оттачивать мастерство на новом ринге, а команда по самбо отрабатывать приемы в зале для борьбы. Баскетболисты и волейболисты архитектурно-строительного университета продолжат совершенствовать технику владения мячом в игровом зале. Там же будут проходить физкультурно-оздоровительные занятия и общие тренировки.

По проекту, одобренному Главгосэкспертизой, в новом корпусе построят бассейн на 4 плавательные дорожки с обогреваемой вокруг чаши зоной, а на выходе из душевых разместят антисептические коврики.

«Запроектирован подъемник с гидравлическим приводом для опускания кресла в воду, чтобы учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды на креслах-каталках смогли беспрепятственно посещать занятия. Также появится помещение для разминок, которое можно использовать как зал «сухого плавания», – прокомментировала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Марина Куртикова.

На первом этаже студенты и сотрудники смогут пообедать в буфете. А на втором – обратиться в медпункт, где помимо кабинета врача оборудуют процедурную, помещение с кардиотренажером и массажную комнату.

Наружное видеонаблюдение и внутреннее в зонах входных групп, коридоров, лифтов, бассейна, спортивных залов и буфета обеспечит безопасность учебно-спортивного корпуса.

Для удобства и комфорта на прилегающей территории обустроят автостоянку на 8 машино-мест, велопарковку, тротуары, газоны, установят малые архитектурные формы.

Застройщик – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет». Генеральный проектировщик – ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по жилищно-гражданскому строительству – ЛЕННИИПРОЕКТ».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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