Было отмечено, что системы освещения являются одним из ключевых элементов инфраструктуры городов. При этом зачастую эксплуатируемые системы освещения не отвечают нормативам, требованиям безопасности и экологичности. Освещенность городов и поселений в среднем не превышает 60% от норматива; что приводит к повышенным рискам на дорогах и некомфортной городской среде. Значительная часть светотехнического хозяйства (порядка 50% опор наружного освещения и более 100 тыс. км электрических сетей) находится в аварийном состоянии и требует замены. Каждый второй эксплуатируемый светильник использует устаревшие, неэффективные или ртутьсодержащие, то есть небезопасные источники света. Все это делает модернизацию и реконструкцию систем освещения насущной необходимостью.

Специалисты знают, что энергосервисные контракты представляют собой одну из самых перспективных возможностей для такой модернизации. Они переносят значительную часть рисков на исполнителя – энергосервисную компанию, - ведь она и выступает инвестором всего проекта, в котором не требуется вложений бюджетных средств, и несет ответственность за достижение экономии электроэнергии.

Согласно годовому обзору Ассоциации энергосервисных компаний – РАЭСКО – за 2022 год, энергосервисные контракты на замену уличного освещения занимают по стоимости почти 40% от общего количества.

Так, из шести энергосервисных контрактов 2022 года в ценовом сегменте более 100 млн рублей два – города Вологда и Ипатово Ставропольского края – реализованы компанией «Световые Технологии ЭСКО». Пример отдельно взятой компании демонстрирует, что энергосервис сегодня – реальный и практически востребованный путь к модернизации городской инфраструктуры освещения, позволяющий не просто заменять старые светильники на новые, но и устанавливать новые опоры, монтировать новые светильники и СИП, реализовывать решения «умного города», и все это без затрат бюджета.

Не случайно все новые российские города и поселения идут по пути обновления систем освещения при помощи зарекомендовавшего себя энергосервисного механизма.