Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в период аномальной жары продолжают устранять последствия нештатных ситуаций, возникающих из-за превышения нормативной нагрузки на энергооборудование. Специалисты Махачкалинских горэлектросетей уже завершили восстановительные работы на нескольких энергообъектах.

На трансформаторной подстанции (ТП) «8 марта» (район 1-го рынка, ул. Коркмасова) взамен вышедшего из строя трансформатора 1000 кВа установлен новый. Восстановлена работа ТП «Школа № 39» (пр. Шамиля, 42). Демонтирован трансформатор 400 кВа на ТП «Юго-Западная»: принято решение заменить его на передвижную трансформаторную подстанцию. На ТП «Пирогова» были заменены вышедшие из строя шины.

Во всех случаях причиной технологических нарушений стал существенный неконтролируемый рост нагрузки на энергообъекты, в указанных трансформаторных подстанциях температура достигала 70-80 градусов цельсия. Энергетики Дагестана продолжают мониторинг состояния энергообъектов республики. К проведению восстановительных работ в случае возникновения технологических нарушений готовы 173 бригады филиала «Дагэнерго»: 678 специалистов, 294 единицы спецтехники.

Напомним, на период аномальной жары в Дагестане энергетики вынуждены вводить технологические перерывы, чтобы избежать продолжительных масштабных нарушений в работе энергооборудования и исключить аварийные отключения электроснабжения. Специалисты энергокомпании призывают с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и предпринимают максимальные усилия, чтобы обеспечить потребителей электроэнергией.