 

ГУП РК "Крымэнерго" расширяет электросетевое хозяйство в Керчи

9 августа 2023, 14:15 345 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
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ГУП РК «Крымэнерго» активно развивает инфраструктуру для технологического присоединения к электрическим сетям социально значимых объектов и частных жилых домов на территории Керченского городского округа.

В регионе ежегодно фиксируется значительный рост спроса на услуги по подключению к сетям в регионе. За 7 месяцев 2023 года в г. Керчи исполнено 567 договоров, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года. Для обеспечения электроэнергией заявителей и потребителей сотрудники предприятия непрерывно ведут сетевое строительство, реконструируют и модернизируют действующие энергообъекты.

Так, в районе Марат-1 в ходе реализации техприсоединения новой школы, рассчитанной на 800 мест, специалисты установили трансформаторную подстанцию и выполнили реконструкцию воздушной линии (ВЛ) напряжением 6 кВ. В настоящее время энергетики работают над подключением дополнительного источника питания. Электроснабжение общеобразовательного учреждения будет осуществляться по второй категории надежности, предусматривающей обеспечение энергией по основной и резервной схемам. Предоставленная мощность составляет 385 кВт.

Наряду с этим идет электрификация садовых участков в кооперативе «Радуга»: для 90 заявителей уже смонтированы 77 железобетонных опор и проложены 1,8 км ВЛ 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода. В данный момент персонал сетевой организации подключает приборы учета электроэнергии с расщепленной архитектурой, или сплит-счетчики, которые в перспективе смогут успешно интегрироваться в автоматизированную систему контроля учета энергоресурса и способствовать снижению потерь в сетях.  Завершение проекта намечено на четвертый квартал 2023 года.

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Метки: КРЫМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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