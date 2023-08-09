 

"Россети Московский регион" обновили распределительные сети 16 населенных пунктов г.о. Шаховская

9 августа 2023, 17:45 269 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
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В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» на территории городского округа Шаховская обновил распределительные сети (0,4; 6-10 кВ) в 16 населенных пунктах, где проживает порядка 25 тысяч жителей.

Специалисты выполнили ремонт 19 трансформаторных подстанций, на воздушных линиях (ВЛ) 0,4 кВ заменили порядка 4,5 км алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод марки СИП, на воздушных линиях 10 кВ обновили 2,1 км провода на СИП. Провод СИП более устойчив к внешним воздействиям неблагоприятных погодных условий, гарантирует надежную работу при сильных осадках и ветре.

От древесно-кустарниковой растительности (ДКР) расчищено порядка 3 га просек вдоль линий электропередачи.

До конца года планируется отремонтировать еще 32 трансформаторные подстанции, заменить 6,5 км ВЛ 0,4 и ВЛ 10 кВ. От ДКР будет расчищено 15,5 га просек ЛЭП.

Своевременное выполнение комплекса технических мероприятий обеспечит бесперебойное функционирование электросетевого оборудования и значительно повысит надежность электроснабжения потребителей городского округа Шаховская.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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