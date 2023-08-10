АО «Мособлэнерго» повысило категорию надежности электроснабжения центра образования №35, расположенного на ул. Центральной в с. Кудиново Богородского г.о. Работы проводились по договору технологического присоединения объекта образования к сетям компании.

В центре образования в этом году проводится капитальный ремонт. Чтобы отремонтированное здание эксплуатировалось с учетом современных норм, необходимо обеспечить 2 категорию надёжности электроснабжения. Для этого в подстанции ТП-206, питающей учреждение, были заменены 2 трансформатора мощностью 250 кВА на более мощные по 400 кВА. Также были проложены 2 кабельные линии 0,4 кВ увеличенного сечения общей протяженностью 281 м.

Все работы со стороны АО "Мособлэнерго" выполнены в установленный срок. Компания уделяет внимание подключению к электрическим сетям социально значимых объектов, повышению для них мощности электроэнергии и изменению категории надежности энергопринимающих устройств. Заявку на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя – moetp.ru.

Всего за первое полугодие 2023 г. на территории Московской области специалисты АО «Мособлэнерго» присоединили к сетям компании 194 социально значимых объекта, среди которых объекты образования, здравоохранения, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Общая присоединенная мощность составила 41,6 МВт.